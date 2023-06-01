قدم سفيرنا لدى بلغاريا غازي الفضلي أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة وغير مقيم للكويت في جمهورية مقدونيا الشمالية، إلى الرئيس ستيفو بنداروفسكي.



وذكرت سفارتنا لدى بلغاريا في بيان، أن «السفير الفضلي نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس المقدوني».



وأعرب السفير الفضلي حسب البيان، عن تطلع الكويت إلى تعزيز العلاقات الكويتية - المقدونية القائمة على مبادئ الصداقة والاحترام والتفاهم الدائم.



وأكد الفضلي استعداده التام للعمل على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.