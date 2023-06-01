حصل مشروع UnExpire الذي ابتكرته مجموعة من طالبات كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، على جائزتي أفضل شركة ذات تأثير اجتماعي وأفضل شعار لعام 2023 ضمن فئة الجامعة في مسابقة إنجاز السنوية، وذلك تحت إشراف عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والبترول د.محمد الصقر الزايد.



بدوره، أعرب المشرف على المشروع عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والبترول د.محمد الصقر الزايد، عن فخره واعتزازه بطالبات كلية الهندسة والبترول على مبادرتهم وتمثيلهم لجامعة الكويت في مسابقة برنامج الشركة لمنظمة إنجاز.



وبين أن فكرة مشروع UnExpire جاءت من مبادرة قدمتها طالبات كلية الهندسة والبترول بهدف حل مشكلة إهدار الطعام في الكويت عبر تطبيق يخدم الأفراد والأسواق المركزية والهيئة العامة للغذاء والتغذية ويوفر مزايا وخدمات لكل طرف لتساعده على زيادة استهلاك الطعام والتقليل من إهداره، ونتيجة هذه الخدمة على المدى البعيد تتمثل في تحسين المستوى الاقتصادي والبيئي والأمن الغذائي في الكويت.



وأكد د.الزايد أن دعم المشاريع الشبابية يعتبر واجبا وطنيا، فالشباب هم أمل المستقبل، حيث انهم من يمتلكون الحماس والرؤية والقدرات الإبداعية التي تؤثر في تقدم البلد ورفاهيته، فمن خلال دعمهم وتمكينهم يمكننا بناء جيل من المبتكرين والرياديين القادرين على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل.



وأشار د.الزايد إلى أن ممثلي شركة UnExpire شاركوا في مسابقة برنامج الشركة لمنظمة إنجاز يومي الجمعة والسبت الموافق 26 و27 مايو، مبينا أن مسابقة برنامج الشركة تتيح لطلبة الجامعة فرصة تكوين شركة متكاملة تحت إشراف مرشد من الجامعة، ويتنافس ممثلو الجامعات في هذه المسابقة على عدة جوائز.



الجدير بالذكر أن فريق المشروع ضم 21 طالبة، وهن: مريم الرفاعي، وديمة العجيل، ورؤى العمير، ومريم الصانع، ومنيرة الزامل، وسارة السنعوسي، وريما المطيري، وسرى الدواس، وفاطمة الربيعة، ودارين الصعب، وحصة الفهد، ونورة الخالد، وغنى الهاشم، وفوز الراشد، وأريج البذال، وعائشة المطيري، ومنيرة الغانم، وكندة الحملي، والزين خريبط ووسن الراشد ونوال الفارس.