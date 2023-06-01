جنيف - (كونا): قال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين إن تحرك الكويت في الملفات الإنسانية عبر منظمات الأمم المتحدة وآلياتها يحظى بتقدير كبير وإشادة من كبار المسؤولين الأمميين.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الهين عقب لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بمقر المفوضية في جنيف.



وأضاف الهين ان الجانبين استعرضا خلال اللقاء أوضاع اللاجئين والنازحين في العديد من مناطق الصراعات، لاسيما الشرق الأوسط، كما ناقشا التطورات الأخيرة في السودان ونتائج زيارة المفوض السامي إلى القاهرة وسبل تحسين أوضاع الراغبين في مغادرة السودان بسبب الأوضاع هناك.



وبحسب السفير فإن غراندي أعرب خلال اللقاء عن امتنانه وتقديره للدعم الكويتي للمفوضية وبما تقوم به على مختلف الصعد للتوعية بمشكلات وقضايا اللاجئين والنازحين.



كما أشاد المفوض السامي بالتحرك الديبلوماسي الكويتي الحكيم والمدروس في التعامل مع أزمات اللاجئين والنازحين، مؤكدا ان «الكويت من اكبر داعمي المفوضية في الشرق الأوسط».