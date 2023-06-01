ليلى الشافعي



استقبل الرئيس التنفيذي لـ«نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد العتيبي، وفد الهيئة العليا للأوقاف بجمهورية النيجر، برئاسة رئيس مجلس الرقابة والتوجيه للهيئة، رئيس وزراء النيجر الأسبق، الأمين العام الأسبق لمنظمة التعاون الإسلامي د.حامد الغابد وللسيدة خديجة ديالو، المديرة العامة للهيئة العليا للوقف والوفد المرافق له، بحضور رئيس قطاع الموارد المالية والتنمية وليد البسام ومدير إدارة العلاقات العامة وليد الكندري.



وقال العتيبي في تصريح له إن «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي انطلقت منذ أكثر من 44 عاما داخل الكويت كان ومازال شعارها هو الاهتمام بالإنسان فوضعت لنفسها خطة استراتيجية شاملة وواضحة ترسم احتياجات المستفيدين، وحسن استخدام الموارد المتاحة للمساهمة في التنمية الشاملة المستدامة في البلاد، وبدأت في عمل خطة بمحاور متعددة منها التعليمية والصحية وغيرها لخدمة الإنسان، مؤكدا أن «نماء الخيرية» تسعى إلى بناء وتطوير منظومة مؤسسية تعنى بالتنمية المجتمعية في صورة ابتكارية حضارية لبناء الإنسان عبر جسور الشراكات والتحالفات مع المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال بيئة عمل تلتزم بالأصول المهنية والقيم الأخلاقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وانتهاجا لرؤية الكويت 2035.



وأشار العتيبي إلى أن التعليم هو عصب الحياة وأساس استمرارها وبه تتقدم الأمم، وهو سر نهضة الشعوب وتقدمها، والتعليم الجامعي أحد العناصر الأساسية المهمة في دعم التنمية البشرية بجميع أنحاء العالم، حيث إنه لا يوفر للفرد المهارات الأساسية اللازمة لسوق العمل فقط، وإنما تدريبا ضروريا لجميع الأفراد على اختلاف تخصصاتهم لذا كان اهتمام «نماء الخيرية» بالجانب التعليمي، مؤكدا على عمق علاقته بدولة النيجر، حيث ساهم في بناء العديد من القرى حينما كان رئيسا لقطاع أفريقيا، كما أكد على اعتزازه بعضوية مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية.



فيما أكد رئيس مجلس الرقابة والتوجيه للهيئة، رئيس وزراء النيجر الأسبق، الأمين العام الأسبق لمنظمة التعاون الإسلامي د.حامد الغابد على عمق العلاقات بين الكويت والنيجر، مشيرا إلى أن هناك اتجاه نحو تفعيل المشاريع الوقفية في النيجر بما يعود بالنفع على المستفيدين مشيدا في الوقت ذاته بالعمل الخيري الكويتي، مشيرا إلى أن زيارته إلى الكويت تستهدف الاطلاع على التجربة الكويتية الرائدة في مجال إدارة الأوقاف والعمل الخيري والإنساني، والتنسيق المشترك للتحضير للمؤتمر الدولي للاستثمار في الوقف المزمع انعقاده في النيجر خلال العام الحالي، برعاية رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم ومنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية.