أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها انسحبت قبل شهرين من «القوة البحرية الموحدة» التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط.



وقالت الخارجية الإماراتية في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام): «إن دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الديبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين. ونتيجة لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة».



وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات مستمرة في التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكل مسؤول، وفقا للقانون الدولي.



وتتألف القوة البحرية الموحدة من 34 دولة وتعمل على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة في منطقتي البحر الأحمر والخليج العربي، إضافة إلى «تشجيع التعاون والمشاركة مع الشركاء الإقليميين وغيرهم لتعزيز القدرات ذات الصلة من أجل تحسين الأمن والاستقرار بشكل عام»، وذلك بحسب موقعها الإلكتروني.