قطعت السلطات الموريتانية امس الإنترنت عن الهواتف المحمولة غداة تظاهرات مرتبطة بوفاة شاب إثر احتجازه لفترة وجيزة في مركز للشرطة.



وقالت وكالة فرانس برس إن الإنترنت على الهواتف المحمولة قطعت، لكن الخطوط الأرضية استمرت في العمل والنشاط الاقتصادي تواصل بشكل عادي.



وخرجت امس الأول تظاهرات عفوية في نواكشوط وبوكي للمطالبة بـ«العدالة لعمر جوب»، وهو شاب أوقف في نواكشوط بعد مشاركته في عراك بحسب الشرطة، وتوفي بعد ذلك بساعات في المستشفى نتيجة مشاكل في الجهاز التنفسي.



وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن تشريح الجثة والتحقيق جار لتحديد ملابسات الوفاة.



وأشارت الوزارة إلى أن متظاهرين أحرقوا إطارات في شوارع العاصمة وأحرقوا ونهبوا ممتلكات عامة وخاصة.



وأضافت وزارة الداخلية أن متظاهرا قتل في مدينة بوكي خلال صدامات بين الشرطة وشبان حاولوا «اقتحام» مركز شرطة المدينة.



وصرح ضابط شرطة كبير لوكالة فرانس برس أن السلطات قررت قطع الانترنت «لتقليل فرص التواصل بين المجرمين».



لكن سرعان ما عاد الهدوء أمس إلى موريتانيا التي نظمت الدورة الثانية للانتخابات التشريعية يومي السبت والأحد والتي حاز فيها حزب الإنصاف الحاكم بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني 107 من أصل 176 مقعدا قبل عام من الانتخابات الرئاسية.