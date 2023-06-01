اعتقل سبعة أشخاص من جنسيات ألمانية وكوسوفية ومغربية في عدة مناطق بألمانيا للاشتباه في تقديمهم دعما لتنظيم داعش في سورية، حسبما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية أمس.



وتم القبض على هؤلاء الأشخاص السبعة، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي تحقيق في عدة مناطق غرب ألمانيا. وتم إجراء عمليات بحث في نحو عشرين موقعا في ألمانيا وهولندا، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الفيدرالي.



وأعلن متحدث باسم الادعاء العام في كارلسروه إيداع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي. وأضاف المتحدث أن أمر التوقيف بحق امرأة تنحدر من ولاية شمال الراين ويستفاليا لايزال ساريا، لكنه لم يتم تنفيذه بشروط، ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل.



وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي المسؤول عن شؤون الإرهاب، إن المشتبه بهم «جزء من شبكة دولية تدعم الأنشطة الإرهابية للتنظيم من خلال تبرعات مالية».



واستخدمت الأموال التي تم جمعها، وهي نحو 65 ألف يورو، «بشكل خاص لتحسين إمداد الأشخاص المحتجزين» في مخيمات شمال شرق سورية حيث يحتجز مسلحو قوات سوريا الديموقراطية «قسد» عشرات الآلاف بينهم عائلات وذوو مقاتلي داعش. وقال إنه «في بعض الحالات مكنت الأموال المعتقلين من الهروب من المخيمات».