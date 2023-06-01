قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إنه تم تمديد الإفراج عنه بكفالة حتى 19 يونيو الجاري وذلك في قضية الاتهام بالكسب غير المشروع.



وأفرج عن خان بكفالة في 12 مايو الفائت لمدة أسبوعين مبدئيا، قبل ان يحصل على تمديد لمدة ثلاثة أيام من محكمة عليا، ثم على تمديد آخر من المحكمة التي تنظر القضية حتى 19 يونيو الجاري.



ويواجه خان وزوجته تهما في القضية التي تتعلق بتلقي مساعدة مالية من مطور أراض في إنشاء جامعة كانا يتوليان الوصاية عليها.



وقال المحامي جوهر خان لـ«رويترز» إن المحكمة المعنية بقضايا الكسب غير المشروع لم تصدر مذكرة توقيف بحق زوجة خان، بشرى خان، المعروفة أيضا باسم بشرى بيبي.



وأضاف أنه من المحتمل إرسال استبيان لها ويتوقع أن تجيب عليه.



وقال متحدث باسم حزب خان إن القضية لها دوافع سياسية وإن الزوجين لم يجنيا أي استفادة مالية من الوصاية على الجامعة.