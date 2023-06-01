القاهرة - خديجة حمودة



شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (رعد- 33) والذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.



وألقى اللواء أ.ح.محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة الغربية العسكرية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها، مؤكدا حرص رجال المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لحماية الاتجاه الاستراتيجي الغربي للدولة.



تضمنت المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بمشاركة مختلف الأسلحة أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال ومهارات ميدانية وقدرة على استخدام الأسلحة والمعدات لتنفيذ المهام القتالية والنيرانية وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها بدقة وكفاءة عاليتين.



ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدا حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكاناتها وقدراتها في مختلف التخصصات بما يمكنها من الوفاء بمهامها في حماية الوطن وصون مقدساته.



كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في تنفيذ مهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات، مشيدا بالقرارات المتخذة والأداء المتميز الذي وصلت إليه العناصر المنفذة للمشروع.