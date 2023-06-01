أصدر م.أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار ١٧٢/ ٢٠٢٣ الخاص بسداد رسوم متابعة رخص التشغيل لتصبح كل 3 أو 5 سنوات بدلا من السداد سنويا.



ويأتي ذلك تلبية لرغبة المستثمرين الصناعيين وتيسيرا للإجراءات لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة، حيث نص القرار على أن يقوم صاحب المنشأة الصناعية الصادر لها رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأداء رسوم المتابعة السنوية (طبقا للمادة ٣٣ من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية) لمرة واحدة عن سنة أو أكثر، بحيث يقوم صاحب المنشأة بالنسبة للترخيص المسبق (للصناعات عالية المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة حتى 3 سنوات في حين يقوم صاحب المنشأة الصناعية بنظام الإخطار (منخفضة المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة لمرة واحدة لمدة تصل حتى 5 سنوات.



هذا، ونص القرار على قيام الهيئة بإجراءات المتابعة السنوية عن السنوات التي تم أداء الرسم المقرر عنها.



وتعقيبا على القرار، أكد م.محمد عبدالكريم رئيس الهيئة أن التيسيرات الجديدة التي أقرها الوزير تأتي في إطار تنفيذ الوزارة لتوجه الدولة نحو التحفيز والتيسير لدعم القطاع الصناعي وهو ما ظهر جليا في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الواضحة نحو تهيئة مناخ الاستثمار ومنع إضافة أي أعباء على المستمرين.



وأكد حرص الوزارة والهيئة على مواصلة تبسيط الإجراءات على المستثمر والذي كان في السابق عليه أن يقوم بإنهاء إجراءات المتابعة لرخصة التشغيل مع الهيئة بصورة سنوية، موضحا أنه أصبح متاحا للمستثمر تأدية الرسوم عن مدة تصل إلى ثلاث/ خمس سنوات ما يوفر على المستثمر التوجه الى الهيئة كل عام لإنهاء إجراءات المتابعة.