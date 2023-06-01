استقبلت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د. فاطمة السالم السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لاسيما في المجال الإعلامي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأكدت د. السالم خلال اللقاء أهمية دور الإعلام في ترسيخ العلاقات ومد جسور التواصل بين الشعوب.



من جانبها، أشادت السفيرة لو فليشر بدور الإعلام الكويتي في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، معربة عن تقديرها للدور الذي يؤديه الإعلام عموما ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) خصوصا في تقديم الرسالة الإعلامية.



وأشارت إلى الخدمات الإخبارية والإعلامية العديدة التي تقدمها وكالة (كونا) وتميزها في نقل الأخبار بموضوعية ومهنية.



كما استقبلت د فاطمة السالم في مكتبها السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل خوسيه مورواغيلار.



وبحثت د. السالم خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الإعلامي مع إسبانيا والارتقاء برسالته، مؤكدة حرص «كونا» على مد جسور التعاون في المجال الإعلامي والنهوض به مع مختلف البعثات الديبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة لدى البلاد وتوفير المعلومات والمواد المتخصصة بما يسهم في أدائها لرسالتها الديبلوماسية ويخدم المصالح الثنائية مع الكويت.



وأكدت أهمية تبادل الزيارات والخبرات المتخصصة فضلا عن تقديم جميع التسهيلات والإمكانات للعاملين والمراسلين في كلا البلدين، بما يضمن الارتقاء بمستوى العمل وإبراز الوجه الإعلامي المشرق في مختلف المجالات.



من جانبه، أكد السفير الإسباني أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في التواصل بين الحضارات وتقارب الشعوب وتحقيق الاستقرار في العالم.