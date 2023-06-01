لماذا تجب ممارسة الرياضة في الصباح لإنقاص الوزن وبعد الظهر إذا كنت مصاباً بالسكري؟



تشير الأبحاث إلى أن الرياضيين يميلون إلى الأداء بشكل أفضل في وقت متأخر بعد الظهر وبداية المساء. وعندما فحص علماء الرياضة الهولنديون أداء السباحين في أثينا وبكين ولندن وأولمبياد ريو، وجدوا أنهم حققوا أسرع أوقاتهم في نحو الساعة 5 مساء. ويعتقد أن هذه المبادئ تنطبق علينا جميعا.



وتقول جولين زيرات: «قد يلعب توقيت التمرين دورا في ضبط بعض نتائج التمرينات الرياضية. وبينما تكون عضلاتنا في أقوى حالاتها ومرونتها في وقت لاحق من اليوم، يوضح بحث جديد أنه يمكننا حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة عندما نمارس الرياضة في الصباح.



وتقول زيرات إن هناك آلاف الجينات التي تنتج الإنزيمات التي تساعد في تحويل الدهون المخزنة في الخلايا إلى الطاقة التي نستخدمها عند ممارسة الرياضة. ويبدو أن هذه الجينات تكون في أوج نشاطها في الصباح. لذا، في حين أنك قد لا تكون في أقوى حالاتك، فهي أفضل فترة لفقدان الوزن.



وتوضح زيرات: «المعنى الضمني هو أنك إذا كنت تمارس التمارين الرياضية بانتظام في الصباح، فمن المرجح أن يكون جسمك أكثر حساسية لتفكيك الدهون واستخدامها كطاقة». وما يمكن أن يعنيه ذلك هو أنه من المحتمل أن يكون المرء قادرا على فقدان المزيد من الوزن. وتساعد التمارين أيضا في الحفاظ على الوزن، لذا فإن ممارسة الرياضة في الصباح قد تمنع زيادة الوزن. ويشك العلماء في أن تفضيل الجسم لحرق الدهون بعد التمرين الصباحي مرتبط بالنمط الطبيعي للهرمونات المسماة القشرية السكرية أو القشرانيات السكرية والتي تتحكم في كيفية الحفاظ على الجسم وتراكم الدهون. وعثر على القشرانيات السكرية في جميع أنحاء الجسم، وعلى الأخص في الأنسجة الدهنية. وتبلغ القشرانيات السكرية ذروة نمطها الطبيعي نحو الساعة 8 صباحا، ما يجعلنا نتحرك ويفتح شهيتنا، قبل أن تصل إلى أدنى مستوى لها في نحو الساعة 3 صباحا عندما نكون نائمين. وتتناسب ممارسة الرياضة في الصباح بشكل جيد مع هذه الدورة اليومية، حيث إن مستويات القشرانيات السكرية مرتفعة بالفعل، وبالتالي لا ينتج الجسم أي خلايا دهنية إضافية.



ومع ذلك، يمكن أن يكون لممارسة التمارين بعد الغداء فوائد مختلفة. وتقول زيرات إن نسبة السكر في الدم ستكون أكثر استقرارا إذا مارست الرياضة في فترة ما بعد الظهر - ما يعني أنه أفضل وقت للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني أو المعرضين لخطر الإصابة به. وهذا مهم لأنه إذا تذبذب السكر في الدم كثيرا، يبدأ السكر الزائد في التخزين على شكل دهون.

المصدر: «ديلي ميل»