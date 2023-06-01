تناول العنب يغيّر ميكروبيوم الأمعاء



اكتشف علماء من جامعة ويسترن نيو إنجلاند الأميركية، أن تناول العنب يغير ميكروبيوم الأمعاء ويحسن الصحة.



وتشير مجلة Scientific Reports، إلى أن علماء الجامعة ركزوا في هذه الدراسة على تأثير العنب في ميكروبيوم الأمعاء، حيث كما هو معروف تحتوي الأمعاء على مليارات من الكائنات المجهرية التي تؤثر في الصحة العامة.



وأظهرت النتائج أن كمية البكتيريا في الأمعاء ومستوى الإنزيمات والمسارات البيولوجية بعد تناول العنب تغيرت إيجابيا، ما أثر في حالة القلب والقولون والدماغ والمؤشرات الصحية العامة، فمثلا في اليوم الثلاثين من التجربة (بعد تناول العنب) كان مستوى Streptococcus thermophiles- بروبيوتيك ينتج حمض اللاكتيك في الأمعاء مرتفعا، في حين انخفض عدد بكتيريا Holdemania، كما يحدث لدى أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا. وعند مقارنة فترة الثلاثين يوما بفترة الـ 60 يوما لوحظت زيادة مستمرة في عدد الكائنات الحية المرتبطة بإنتاج المستقلبات.

المصدر: «لينتا. رو»