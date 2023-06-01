قال مدير عام جمعية النجاة الخيرية محمد الأنصاري إن الجمعية بدأت في استقبال التبرعات لمشروع الأضاحي، مشيرا إلى أن سعر الأضحية يبدأ من 70 دينارا داخل الكويت، و22 دينارا خارج الكويت.



وأضاف الأنصاري أن المشروع يعد من المشاريع الموسمية المهمة ويهدف لتوزيع الأضاحي على الفقراء، وإدخال البهجة إلى نفوسهم في عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن «النجاة الخيرية» تقوم بتوزيع الأضاحي على الأسر المتعففة داخل الكويت.



وتابع: ننفذ كذلك مشروع الأضاحي في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية يصل إلى 23 دولة، منها: اليمن، الأردن، تشاد، الهند، إندونيسيا، سريلانكا، بنغلاديش، مصر، كمبوديا، فلسطين، لبنان، النيجر، بنين والصومال، مبينا أن التبرع يكون عبر موقع الجمعية الإلكتروني أو حساباتها بمواقع التواصل @alnajatorg او الاتصال على 1800082.