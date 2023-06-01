

في إطار مشاريعها وحملاتها الخيرية الموسمية، وإحياء لشعيرة من أهم الشعائر الإسلامية، أطلقت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية مشروع الأضاحي للعام الهجري 1444. وقال رئيس مجلس إدارة الوقف الإنساني د.نصار العبدالجليل في تصريح له إن موسم الأضاحي يعد واحدا من أهم وأعظم مواسم الخير وأكثرها فضلا وأجرا، ففيه إحياء للسنة ونفع للجياع والفقراء والمعوزين والمتعففين. وأوضح العبدالجليل أن الوقف الإنساني تنفذ مشروع الأضاحي داخل الكويت دعما للأسر المتعففة، وفي 13 دولة مختلفة، حيث تستهدف الجمعية تنفيذ الأضاحي في عدة دول بقارة أفريقيا هي الصومال ومدغشقر والنيجر وجيبوتي والسودان وجزر القمر فيما تنفذ الجمعية مشروع الأضاحي في عدة دول عربية هي المغرب واليمن والأردن ولبنان، بينما تنفذ الجمعية مشروع الأضاحي في تركيا دعما للاجئين السوريين وكذلك للنازحين في المخيمات، مشيرا إلى إتاحة التبرع من خلال الموقع alensaniya.org.kw أو عبر الخطوط 98804445 و22523426.