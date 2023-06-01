استـضافت الجـــــامعة الأمريكية الدولية «AIU» مسابقتين تجاريتين مرموقتين أظهرتا المواهب والفطنة الاستراتيجية لطلابها، والحدث الأول هو مسابقة حالة الإدارة الاستراتيجية التي عقدت في



4 مايو، وحثت المسابقة الطلاب على وضع خطط استراتيجية لشركات وهمية. واشتمل الحدث على جولات خاطفة وعرضا تقديميا نهائيا، حيث قدم المحكمان الضيفان محمد رضا، محلل المعلومات في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وثنيان الوقيان من شركة بيتك كابيتال للاستثمار، أفكارا وطرحا أسئلة على الطلاب المشاركين في المسابقة، وأظهرت العروض التقديمية للطلاب عمق تفكيرهم الاستراتيجي وحلولهم المبتكرة وتطبيقهم العملي للمعرفة التي اكتسبوها.



وأظهر الفريق الفائز في مسابقة حالة الإدارة الاستراتيجية المجموعة أ، المكون من هنادي معرفي، وإبراهيم محمد الحبيل، وشهد محمد الخالدي، وشاهين محمد الظفيري، عملا جماعيا استثنائيا، ومهارات إدارية استراتيجية، وفهما عميقا لدراسة الحالة، وتميز عرضهم التقديمي بالإبداع والقدرة على مواجهة التحديات المطروحة في دراسة الحالة.



وفي إنجاز آخر مثير للإعجاب، نظمت الجامعة الأمريكية الدولية مسابقة SOB للاستثمار، في 11 مايو، وضمت فرقا من الطلاب قدموا استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم، وقدم المحكمان الضيفان، فهد الياسين عضو مجلس الإدارة في العديد من الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي، ومحمد العجمي، محلل مالي معتمد في هيئة سوق المال الكويتية، ملاحظات قيمة وأشادا بفهم الطلاب العميق للموضوع. وسلطت مسابقة SOB للاستثمار الضوء على قدرة الطلاب على تقييم السوق بدقة وأثارت إعجاب الضيوف وأعضاء هيئة التدريس. وحصل هذان الحدثان على إشادة من الحكام الضيوف كما سلطا الضوء على القدرات الواعدة لطلاب الأعمال في الجامعة الأمريكية الدولية AIU، حيث وفرت المسابقات فرصا قيمة للطلاب لصقل مهاراتهم، وتلقي التعليقات من خبراء الصناعة، وتطبيق معرفتهم في سيناريوهات العالم الحقيقي. وتستمر الجامعة الأمريكية الدولية AIU في تعزيز بيئة التميز، وتشجيع الطلاب على التفوق في مختلف المجالات وإعدادهم للنجاح في المستقبل في عالم الأعمال.