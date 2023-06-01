

نظم قسم التصميم الغرافيكي بالجامعة الأمريكية في الكويت «AUK» المعرض نصف السنوي لمشاريع التخرج للعام السادس عشر، وذلك في مركز البروميناد الثقافي، بحضور رئيسة الجامعة أ.د.روضة عواد وأساتذة القسم وعدد من ذوي الطلبة وعموم الجمهور. وأتاح المعرض فرصة للطلبة لعرض أعمالهم الإبداعية، والتي شملت مجموعة كبيرة من الموضوعات البيئية والتعليمية وتصميم هويات الشركات المستخدمة في التسويق وغيرها، وقد تم تقييم الطلبة المشاركين من قبل خبراء في مجال التصميم بناء على إبداعهم في الفكرة وتقديمها. وأكد رئيس قسم التصميم الغرافيكي ويليام أندرسون أهمية إقامة المعرض الذي يمثل منصة رائعة للطلبة لعرض أعمالهم الفنية، مبينا أن الطلبة يبدعون في كل عام ويعكسون موهبة استثنائية، تؤكد تفاني الطلبة وأعضاء هيئة التدريس المميزين.