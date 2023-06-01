قالت وكالة الأنباء العمانية، إن سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أمر بإطلاق صندوق استثماري بمسمى (صندوق عمان المستقبل) برأسمال يبلغ ملياري ريال عماني (5.2 مليارات دولار).



ويستهدف الصندوق تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات أو تمويل مشاريع الاستثمارات المجدية بقطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها رؤية عمان 2040.



ووجه سلطان عمان بتخصيص نسبة من رأسمال الصندوق لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



وذكرت الوكالة أنه في ضوء تدشين مشروع مدينة السلطان هيثم بولاية السيب، أكد السلطان هيثم بن طارق أن تدشين هذا المشروع يأتي في إطار التوجه نحو بناء مدن حديثة بمعايير تخطيطية عالمية مزودة بمرافق متكاملة ومترابطة، وتوفر كل الخدمات التي تلبي احتياجات القاطنين وتعمل على استقرار الأسر فيها، حيث يعد إنشاء المدينة تطويرا نموذجيا في بناء المدن المستدامة.