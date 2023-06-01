إنشاء عدد من شبكات توزيع الكهرباء للمضخات الكهربائية المغمورة في شمال وجنوب وشرق الكويت



أحمد مغربي



بدأت الشركات النفطية تسريع عجلة طرح وترسية العقود والمناقصات الجديدة لدى الجهاز المركزي للمناقصات، وعلمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان لدى القطاع النفطي حاليا 25 مناقصة تستحوذ فيها شركة نفط الكويت على حصة الأغلبية باستحواذها على 22 مناقصة، ولدى شركة البترول الوطنية 3 مناقصات.



وفي التفاصيل قالت المصادر ان شركة نفط الكويت قامت بخطوات حثيثة لحسم ترسية وطرح عشرات المناقصات والممارسات، مشيرة إلى ان الشركة تعمل بوتيرة سريعة نحو انجاز العديد من المناقصات المتأخرة، وذلك في خطوة للحفاظ على قدرة الشركة الإنتاجية، ورفع توصيات بشأن الترسية خلال الفترة المقبلة تمهيدا لتوقيع عقودها وبدء التنفيذ، مشيرة إلى ان ضخامة العقود النفطية لدى القطاع النفطي يجعل قرارات التأهيل والطرح والترسية تعبر بمجموعة من الإجراءات التنظيمية لدى الشركة والجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك للحيلولة دون الوقوع في أي خطأ إجرائي قد يكبد الشركة خسائر أو يعيد من دورة الإجراءات من جديد.



وفي التفاصيل رصدت شركة نفط الكويت حاليا تنفيذ عدد من المناقصات كالتالي:



1- تزويد أنابيب في غرب الكويت لمدة ثلاث سنوات.



2- تقديم خدمات صيانة شاملة لأنظمة كشف الحريق والغاز في مناطق الجنوب والشرق وعمليات التصدير البحرية.



3- استئجار معدات ثقيلة ورافعات.



4- توفير أفراد امن والخدمات المرتبطة بها.



5- إنشاء خطوط التدفق وما يربط بها من أعمال للآبار الاستكشافية والجوراسية بمنطقة شمال الكويت.



6- خدمات تأجير أجهزة الكمبيوتر وخدمات الدعم المرتبطة بها في غرب وشمال وشرق وجنوب الكويت.



7- خدمات تأجير أجهزة الكمبيوتر في مواقع الشركة.



8- خدمات تأجير أجهزة الكمبيوتر وخدمات الدعم المرتبطة بها في منطقة الأحمدي والمناطق المحيطة.



9- خدمات صيانة أنظمة الاتصالات اللاسلكية التابعة.



10- تزويد أنابيب مقاس 6 و12 في جنوب وشرق الكويت لمدة ثلاث سنوات.



11- محطات الأحمدي F لتحسين شبكة توزيع الأحمدي.



12- تزويد أنابيب تدفق مقاس 6 في شمال الكويت لمدة ثلاث سنوات.



13- تطوير الكفاءات الفنية المتخصصة لعمليات شركة نفط الكويت والصيانة.



14- إنشاء محطات الاستقبال الرئيسية B9- B8- MG3 ذات جهد 11KV وسعة 72MW في مناطق جنوب وشرق الكويت.



15- مشروع استعادة الغطاء النباتي شمال وجنوب الكويت.



16- إنشاء محطات الاستقبال الرئيسية B6 وB7 ذات جهد 11KV وسعة 72MW في منطقة برقان.



17- شبكة توزيع الكهرباء للمضـخــات الكهربائيــة المغمورة في شمال الكويت المرحلة II وإنشاء مبنى الحلول الذكية شمال الكويت.



18- إنشاء شبكة توزيع الكهرباء المغمورة المرتبطة بمحطة كهربائية فرعية مرفوعة بجهد 11KV في منطقة رقم (1&2) في جنوب وشرق الكويت.



19- إنشاء شبكة توزيع الكهرباء للمضخات الكهربائية المغمورة المرتبطة بمحطة كهربائية فرعية مرفوعة بجهد 11KV في منطقة رقم (3) في جنوب وشرق الكويت.



20- إنشاء شبكة توزيع الكهرباء للمضخات الكهربائية المغمورة المرتبطة بمحطة فرعية مرفوعة بجهد 11KV في منطقة رقم (4&5) في شرق الكويت.



21- إنشاء عدد(2) محطة كهربائية فرعية جديدة بجهد KV 132 وما يتصل بها من خطوط هوائية بشمال الكويت وإنشاء خطوط هوائية جديدة بجهد KV 33 غرب الكويت.



22- استئجار مركبات نقل جماعي ومركبات للمرافق.



وكانت شركة نفط الكويت شهدت طفرة كبيرة في توقيع العقود، وتحديدا في فترة الأشهر الأربعة الأولى من 2023 ليبلغ 630 مليون دينار، وقامت بتوقيع 51 عقد مع شركات محلية وعالمية لتنفيذ أعمال داخل الشركة خلال العام المالي وبعضها يمتد لعدة سنوات.



ولدى شركة البترول الوطنية الكويتية 3 مناقصات مطروحة حاليا لدى جهاز المناقصات تتمثل في التالي:



1- أعمال البناء والصيانة المدنية في مصفاة ميناء الأحمدي.



2- صيانة وإصلاح صمامات التحكم مع توريد قطع الغيار اللازمة في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.



3- خدمات التشغيل لمواقع تعبئة الوقود وغسيل السيارات ولمرافق دائرة التسويق المحلي.