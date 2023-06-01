شريف حمدي



قفزت السيولة المتدفقة لبورصة الكويت خلال جلسة تداولات امس لـ88.6 مليون دينار، ارتفاعا من 51.9 مليون دينار في جلسة اول من امس بنسبة ارتفاع بلغت 72%، وذلك على وقع مراجعة مؤشر MSCI للأسواق الناشئة لأوزان اسهم بورصة الكويت.



وتقدر سيولة المؤشر العالمي التي استقبلتها الأسهم الكويتية المدرجة ضمن المؤشر بنحو 55 مليون دينار، إذ بلغت سيولة السوق قبل مزاد الإغلاق نحو 34.4 مليون دينار، لتصل بعد الإغلاق إلى 88.6 مليون دينار، استحوذ على النصيب الأكبر منها سهم الوطني بـ19.7 مليون دينار تشكل 22.2% من الإجمالي، تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ19.5 مليون دينار تشكل 22% من السيولة.



وفي المرتبة الثالثة جاء سهم زين بسيولة تقدر بـ 11.9 مليون دينار تشكل 13.4% من سيولة امس، ثم جاء سهم البنك التجاري بسيولة 7.8 ملايين دينار تشكل 8.8%، واستحوذ سهم اجيليتي على 5.9 ملايين دينار تشكل 6.6% من إجمالي سيولة امس.



ثم سهم بوبيان بـ 3.8 ملايين دينار، تلاه سهم الخليج بـ 3.4 ملايين دينار، ثم سهم المباني بـ 1.1 مليون دينار، وسهم بنك وربة بـ 1 مليون دينار، وفي الترتيب العاشر جاء سهم جي اف اتش بـ 937 الف دينار.



وتعد سيولة MSCI هي الثانية خلال العام الحالي، وينتظر ان يتم ضخ تدفقات اجنبية من الصناديق التابعة للمؤشر من خلال مراجعتين أخريين خلال 2023، الأولى في 31 اغسطس المقبل، والثانية في 30 نوفمبر المقبل.



ورغم السيولة الكبيرة التي استقبلتها البورصة امس، إلا أن المؤشرات سجلت تباينا في الأداء، من خلال تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 65.6 نقطة بنسبة انخفاض 0.8% ليصل المؤشر في نهاية الجلسة إلى 7494 نقطة، في المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيسي امس بنسبة 0.3% بإضافة 16.4 نقطة ليصل المؤشر إلى 5440 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6% بفقد 43.2 نقطة ليصل إلى 6796 نقطة.



وبلغت احجام التداول امس 222.9 مليون سهم، جاء في الصدارة سهم بيتك بتداولات 27.6 مليون سهم، تلاه سهم زين بـ 23 مليون سهم، ثم سهم الوطني بـ 21.4 مليون سهم، وارتفعت اسعار 58 سهما بجلسة امس، مقابل تراجع 44 سهما، واستقرار اسعار 18 سهما، ولم يجر التداول على 30 سهما.



وعلى مستوى التعاملات الشهرية، تراجعت مؤشرات السوق بشكل جماعي بنهاية تعاملات مايو المنتهية جلساته امس، وذلك بنسبة 6% للمؤشر الأول بخسارته 418 نقطة، كما خسر مؤشر السوق الرئيسي 166 نقطة بنسبة 3%، وبناء على ذلك خسر مؤشر السوق العام 5% مسجلا 346 نقطة خسائر.



وارتفعت السيولة المتدفقة خلال مايو بنسبة 47% بمحصلة 939 مليون دينار بمتوسط يومي 41 مليون دينار وذلك مقابل 641 مليون دينار بمتوسط يومي 35 مليون دينار في ابريل الماضي.



وانخفـضــت القيمــة السوقية لبورصة الكويت بنهاية تعاملات مايو بنسبة 12%، اذ تراجعت القيمة من 45.71 مليار دينار في نهاية ابريل إلى 40.13 مليار دينار بنهاية مايو وذلك لسببين، الأول تطبيق قرار هيئة اسواق المال بإلغاء ادارج اسهم اهلي متحد البحرين من البورصة، بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على البنك، وكانت القيمة السوقية للبنك البحريني تقدر بـ 3.4 مليارات دينار، والسبب الثاني يرجع لتعاملات المتداولين والتي كبدت السوق نحو ملياري دينار خسائر خلال الشهر الماضي.