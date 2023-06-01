أطلقت شركة Ooredoo الكويت عرضها الحصري «صيفك علينا» والمخصص لعملاء الدفع الآجل، وذلك لتقديم أفضل تجربة استثنائية للعملاء خلال الصيف من خلال عروض مصممة لتلبية احتياجاتهم واختياراتهم المتنوعة.



ويتضمن هذا العرض المميز باقات متعددة مع 3 أشهر مجانا على الاشتراك وتوفر أجهزة عن طريق الأقساط وذلك لتضمن تقديم تجربة رائعة هذا الصيف، ومع هذه المزايا الإضافية، تكرس Ooredoo جهودها كي يحظى عملاؤها بصيف لا ينسى.



وتقدم Ooredoo ثلاث باقات مختلفة لشرائح الاتصال تتميز بالمرونة وتتيح للعملاء إمكانية اختيار الباقة التي تناسبهم ابتداء من 10 دنانير شهريا فقط، وتأتي هذه الباقات مع مجموعة واسعة من المزايا التي ستبقي العملاء على اتصال طوال الصيف.



وكجزء من حملة «صيفك علينا»، تقدم Ooredoo أحدث أجهزة سامسونج من عائلتي A Series وS Series لمحبي التكنولوجيا والراغبين بالحصول على الأجهزة ذات الأداء الاستثنائي وذلك من خلال باقات متنوعة ابتداء من 11 دينارا شهريا.



وبفضل المزايا التي تشمل إنترنت 5G، إنترنت التجوال، المكالمات الدولية، الدقائق والرسائل المحلية غير المحدودة، يمكن للعملاء أن يستمتعوا بتجرية متكاملة في عالم من الإمكانات غير المحدودة.



وتدرك Ooredoo الجاذبية التي يمتلكها جهاز iPhone الفريد من نوعه على مستخدميه، لذلك أضافت إلى عرض «صيفك علينا» أحدث أجهزة iPhone 14 وiPhone 14 Pro.



وبأسعار تبدأ من 25 دينارا شهريا، تأتي هذه الأجهزة مع مزايا استثنائية تشمل إنترنت 5G، إنترنت للتجوال، مكالمات دولية، دقائق ورسائل محلية غير محدودة.



يمكن للعملاء أن يختبروا ذروة الأناقة وفعالية الأداء مع أجهزة iPhone والبقاء على اتصال طوال فصل الصيف.



وفي هذا السياق، قال ناصر العبدالله، مدير إدارة الاتصال التسويقي ووسائل التواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت: هدفنا من تقديم عرض «صيفك علينا» هو طرح قيمة لا تضاهى ومجموعة واسعة من الخيارات لعملائنا.



وأضاف: نرغب في أن يستمتع الجميع بصيف مميز عن طريق البقاء على تواصل مع أحبائهم والحصول على أفضل الأجهزة والباقات المتاحة.