نتبنى وجهة نظر طويلة المدى لخلق القيمة.. وعمليات استحواذ العام الماضي دعمت تسريع النمو

ننظر لما أبعد من التحركات بالأسهم اليومية.. ونتطلع إلى القيمة الاستراتيجية والعوائد في استثماراتنا



عقدت شركة أجيليتي اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلكترونيا، وذلك بنسبة حضور بلغت 67.432%، فيما تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية حتى الأربعاء 7 يونيو الجاري، لعدم اكتمال النصاب.



وقد وافق مساهمو أجيليتي على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية بما في ذلك النتائج المالية، فضلا عن المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



وكانت «أجيليتي» قد أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 68 مليون دينار، بما يعادل 26.83 فلسا للسهم الواحد في 2022، وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 65.7% لتصل إلى 180.5 مليون دينار، ونمت الإيرادات بنسبة 77.6% لتصل إلى 863.4 مليون دينار.



وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي طارق سلطان: «تتبنى أجيليتي وجهة نظر طويلة المدى بخلق القيمة للشركة وبالتالي لمساهميها، فالشركات التي نديرها والخاضعة لسيطرتنا، حققت نموا جيدا وساعدتنا عمليات الاستحواذ التي قمنا بها خلال 2022 على تسريع هذا النمو وتوسيع نطاقنا الجغرافي ودخولنا إلى قطاعات تتمتع بإمكانات نمو قوية بالمستقبل».



وأضاف: «أما فيما يختص بالشركات التي نستثمر فيها، فلقد أثرت تقلبات سوق الأسهم على قيمتها، وعلى الرغم من ذلك، فإننا ننظر إلى ما هو أبعد من التحركات اليومية لأسعار الأسهم، ونتطلع إلى القيمة الاستراتيجية والنمو والعوائد التي نعتقد أن استثماراتنا ستحققها لمساهمينا على المدى الطويل».



واختتم سلطان قائلا: «وكما هو الحال دائما، أتقدم من مساهمينا وعملائنا وموظفينا وشركائنا بالشكر الجزيل على ثقتهم ودعمهم لأجيليتي».