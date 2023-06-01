في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الخليج دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» للعام الثالث على التوالي، وذلك من خلال بث ونشر المواد التوعوية والتثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للبنك فضلا عن وسائل الإعلام الأخرى.



مع حلول فصل الصيف، واقتراب موسم السياحة والسفر، استعرض مسؤول الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج عبدالمحسن النصار جملة من النصائح للراغبين في السفر خلال الصيف والذين يخططون لقضاء إجازاتهم السنوية خارج البلاد، وذلك لضمان استخدام بطاقاتهم المصرفية بأمان والاستمتاع بالخدمات المصرفية العديدة التي يوفرها بنك الخليج، وهي:



1- تأكد من أن بطاقتك سارية طوال فترة سفرك.



2- احرص على تحديث بياناتك لدى البنك بصفة مستمرة مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.



3- تأكد من أن لديك حدودا ائتمانية كافية، وتحقق من رصيد حسابك.



4- لا تقم بتدوين رقمك السري أو أي معلومات شخصية في أي مكان وفي حال فقدان أو سرقة البطاقة، يرجى التواصل مع البنك ليتم إيقاف بطاقتك. أو يمكنك إيقاف البطاقة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.



5- قم بتحميل تطبيق الهاتف النقال لمتابعة استخدام البطاقة والمصروفات أثناء السفر.



6- تأكد من إمكانية دخولك على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.



7- احرص على حجز رحلات السفر من خلال المواقع الإلكترونية المعروفة فقط.



8- لا تنجذب للعروض التي لا يمكن تصديقها وذلك لتفادي مخاطر الاحتيال.



9- احرص على تحديث برامج مكافحة الفيروسات/ نظم التشغيل على الحاسب الآلي أو الهاتف النقال الذي تستخدمه في عمل الحجوزات لتفادي تسريب بيانات البطاقة.



10- لا تشارك أبدا رقمك السري أو رمز التفعيل (OTP) مع أي شخص.



11- التأكد من قراءة محتويات رسالة (OTP)، اسم المتجر والمبلغ المراد دفعه قبل استخدام رمز التفعيل (OTP) في عمليه الدفع.



12- اعلم أن البنك لن يطلب منك أبدا تزويده بالمعلومات الشخصية عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات الهاتفية أو الرسائل النصية، ولا تقم بالضغط على أي رابط لموقع إلكتروني قد يصل إليك من رسائل بريد إلكترونية غير موثوقة.



13- تحتوي بعض البطاقات على بعض امتيازات السفر. لذا، راجع العروض المتاحة للبطاقة الخاصة بك على الموقع الإلكتروني للبنك.