أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم أمس في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: عائشة محمد إسماعيل البحري، كارونا تانجام إيدوين، خالد عبدالله عيد العتيبي، سعد لهمان حسن الدوسري، حسين علي حسن المطوع، خليل إبراهيم آبل أشكناني، عامر بدر سعود العازمي، لولوة محمد فهيد العتيبي، هيام جواد محمود جوهر حياة، أمينة داود بلال فيروز.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 الف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.



وتبقي الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 الف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.



وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



علما أن الحد الأدنى للمشاركة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.



وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة خمسة عشر يوما قبل تاريخ السحب. ويتم إجراء السحوبات كل أربعاء.