أعلن بنك الكويت الوطني عن رعايته لعدد من الحلقات النقاشية التي ينظمها معهد الدراسات المصرفية وحاضر فيها محاضرون من جامعات IE مدريد وكلية لندن لإدارة الأعمال.



وتتناول الحلقات النقاشية موضوعات مهمة شملت «الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الخدمات المصرفية» وكذلك «مهارات التفاوض والتأثير على الآخرين».



ففي ندوة بعنوان «مهارات التفاوض والتأثير على الآخرين» للمحاضر د.نيرو سيفاناثان البروفيسور في السلوك التنظيمي لدى كلية لندن للأعمال، تمت مناقشة مهارات التفاوض على الصفقات الكبرى والتأثير على الأفراد وكيفية اتخاذ القرارات السليمة للقادة، من خلال ورشة عمل خاصة تضمنت أمثلة حقيقية تساعد القادة على اتخاذ القرارات المناسبة تحقق قيمة مضافة لأنفسهم ومؤسساتهم.



وعززت المحاضرة معرفة المشاركين بمهارات التفاوض من خلال الجمع بين المعرفة المتوافرة حول صنع القرار وعلم النفس لتطوير مجموعة من التكتيكات والاستراتيجيات للتأثير الشخصي على الآخرين على طاولة المفاوضات وخارجها.



كما ساعدت المشاركين فيها من القادة أو من لديهم أدوار في صنع السياسيات والقرارات المهمة في البنوك والمؤسسات الأخرى في تكوين استراتيجية مهمة على طاولة المفاوضات تعزز الثقة في النفس وتمكنهم من تحقيق أكبر قيمة خلال التفاوض لهم ولمؤسساتهم.



يذكر أن أعمال د. نيرو سيفاناثان في مجالات العلوم والإدارة وعلم النفس تنشر في أهم المجلات العلمية حول العالم، مثل وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم وسلوك الطبيعة البشرية وأكاديمية الإدارة ومجلة العلوم الإدارية الفصلية والعلوم النفسية ومجلة علم النفس التطبيقي.



في سياق متصل، يرعى بنك الكويت الوطني ورشة عمل عن «الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الخدمات المصرفية» والتي يحاضر فيها البروفيسور اخلاق سيدو عميد كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة IE Madrid، حيث تركز على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعة المصرفية وطرق استخدام الاتجاهات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي وتقنيات الويب الجديدة في هذا القطاع، مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة وأتمتة العمليات المصرفية المختلفة وتحسين خدمة العملاء وتعزيز الكشف عن عمليات الاحتيال وخفض التكاليف.



وتناقش ورشة العمل تقنيات وتطورات الذكاء الاصطناعي الرئيسية والآليات التي سيسهم من خلالها الذكاء الاصطناعي في تحول النظام المصرفي التقليدي والتحديات التي تواجهه والفرص التي تنتظر المؤسسات المالية وعملاءها، إضافة إلى دراسة حالات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تم استخدامها في العمليات المصرفية.



كما ستتناول الورشة دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر وكشف عمليات الاحتيال مع دراسة حالات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.



ويشغل الدكتور إخلاق سيدو منصب عميد كلية العلوم والتكنولوجيا بالجامعة الدولية في مدريد بإسبانيا، وهو المدير الفخري، والمدير المؤسس لهيئة التدريس وكبير العلماء في مركز سوتارجا لريادة الأعمال والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا بيركلي.



وهو مؤلف كتاب «هندسة الابتكار» وواضع المقرر الدراسي (Data-X Course) ذائع الصيت في بيركلي.



وسجلت باسم الدكتور سيدو أكثر من 75 براءة اختراع في مجال تكنولوجيا الاتصال عبر الإنترنت، واضطلع بتطوير نهج بيركلي في ريادة الأعمال، وهو إطار تعليمي مستخدم في جامعة كاليفورنيا بيركلي كجزء من مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا.