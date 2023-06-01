مفرح الشمري



على مدى 3 ليالٍ متواصلة، استرجع جمهور «مركز جابر الأحمد الثقافي» ذكرياته الجميلة بحب وشوق لأغاني مسلسلات محفورة في ذاكرته، قدمتها الفرقة الموسيقية وكورالها باقتدار بقيادة المايسترو د.خالد نوري، وذلك في قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية التي اكتظت بجمهور غفير للاستمتاع بهذه الفعالية التي كانت بمثابة لقاء بين الدراما والطرب، تصدت لإنتاجها شركة «سين للإنتاج الفني».



رواد مركز جابر الأحمد الثقافي الذين حضروا فعالية «أغاني المسلسلات» عاشوا ساعات مليئة بمشاعر الشوق و«الوله» للأعمال المختارة، والتي تم عزف مقدماتها وهي «سنوات الضياع»، «ثمن عمري»، «زوارة خميس»، «فايز التوش»، «يوم آخر»، «الأقدار»، «الغرباء»، «خرج ولم يعد»، «العاصوف»، «إلى أبي وأمي مع التحية»، «خالتي قماشة» وغيرها من الأعمال العربية مثل «ليالي الحلمية» و«باب الحارة» و«عائلة الحاج متولي» و«الجوارح».



الجميل في هذا البرنامج، أنك تشاهد مقاطع على الشاشة من الأعمال التي تصدت لها الفرقة بعزف مقدماتها، لتشعر من خلالها بمدى تعلق الجمهور الحاضر بها، وذلك من خلال ترديد كلمات مقدماتها الغنائية والأفيهات الجميلة التي اشتهرت فيها، هذا التفاعل الجميل زادته تألقا أصوات المطربين الشباب من الجنسين الذين تصدوا لغناء مقدمات تلك المسلسلات، وهم: عبدالله خيرالله ومساعد التتان وفاطمة بودستور وغنيمة العنزي وخليفة العميري وشهد تقي ومحمد مقصيد وضحى الدوسري وسعود الفايز وعبدالله الفضلي وسعود الكبان وأمينة العروج ولجين العنزي، الذين أمتعوا الحضور بأصواتهم الجميلة وأدائهم الأجمل.