مفرح الشمري



في ظل التعاون بين المعهد العالي للفنون المسرحية وجامعة الكويت، يقام للمرة الأولى في تاريخ المعهد العالي للفنون المسرحية حفل خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية دفعة 2023/2022 بجميع أقسامه (التمثيل والإخراج، النقد، الديكور، والتلفزيون) في قاعة المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، وذلك يوم السبت المقبل، تحت رعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، في تمام الساعة 7:30 مساء.



هذا التعاون جاء بفضل الجهود المبذولة من عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.حسين الحكم الذي يسعى إلى تطوير هذا الصرح الأكاديمي حتى يحقق أهدافه التي أنشئ من أجلها ليكون رافدا مهما للساحة الفنية في مدها بشباب مبدع متخصص في جميع مجالات العمل الفني مسرحيا وتلفزيونيا وإذاعيا.