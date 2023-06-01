القاهرة - محمد صلاح



بعد غياب 3 سنوات، تعود من جديد الفنانة حنان مطاوع الى السينما من خلال توقيعها عقد فيلم سينمائي جديد، رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل عنه أو طاقم العمل والفكرة وموعد التصوير، لكنها أبدت سعادتها بالقصة والسيناريو والشخصية التي تجسدها لأنها جديدة عليها وتحمل دراما كبيرة وتفجر طاقتها الفنية كممثلة.



من ناحية أخرى، تستكمل حنان تصوير مسلسل «هابي هالوين» مع عدد من النجوم منهم: محمود عبدالمغني ومحمد كيلاني وفرح يوسف وسامية الطرابلسي وكلوديا حنا ومروة الأزلي، والعمل سيناريو وحوار محمد أشرف، إخراج أحمد عبده، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثه في 6 حلقات حول جريمة قتل تقع يوم عيد الهالوين وتتجه أصابع الاتهام إلى أكثر من شخص.