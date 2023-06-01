يحيى حميدان



اختتم منتخبنا الوطني لكرة الصالات مبارياته الودية في معسكره التدريبي في البوسنة بالفوز على منتخب صربيا 4-2 أمس، والتي تأتي في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العرب المقررة إقامتها في مدينة جدة بالسعودية 6 الجاري.



سجل أهداف «الأزرق» كل من: عبداللطيف العباسي (هدفين) وعمر الشطي (هدفين)، علما بأن منتخب صربيا خاض اللقاء بفريق خليط بين العناصر الأساسية والاحتياطية.



وقد لعب منتخبنا مباراتين أخريين في معسكره بالبوسنة، حيث تعادل في الأولى مع البوسنة 1-1، والثانية مع ليبيا 0-0.



هذا، ومن المقرر أن يعود وفد «الأزرق» عند الساعة الخامسة عصر اليوم للبلاد، على أن يغادر إلى جدة يوم الأحد المقبل.