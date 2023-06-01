يعقوب العوضي



قام رئيس اتحاد كرة اليد أحمد الشحومي بزيارة إلى الاتحاد الأردني، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد د.تيسير المنسي، الذي هنأ الشحومي على نيله ثقة الجمعية العمومية وحصوله على منصب الرئيس للدورة الجديدة، متمنيا مرحلة انتقالية جديدة تعيد كرة اليد الكويتية إلى سابق عهدها بالمنافسة على المستوى الآسيوي والتأهل إلى نهائيات كأس العالم على مستوى المنتخب الأول.



بدوره، تطرق الشحومي إلى عدة محاور مع المنسي أهمها التعاون بين الاتحادين في المستقبل من خلال تبادل الخبرات سواء على مستوى المنتخبات أوالمسابقات والحكام.



وعرج الشحومي في حديثه حول منتخب السيدات ومستواه الجيد الى وجود دوري مميز وقوي في الأردن وراء تشكيل منتخب جيد، مقترحا تبادل الزيارات واقامة مباريات ودية لاسيما أن المنتخب الوطني للسيدات سيشارك في دورة الألعاب الآسيوية سبتمبر المقبل. في الختام، أبدى المنسي سعادته بزيارة الشحومي، متمنيا تكرار الزيارات مستقبلا وبشكل دوري للتباحث حول التطورات في اللعبة.