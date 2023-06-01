هادي العنزي



توج الكويت بطلا للدوري الممتاز لكرة السلة في نسخته الـ 69، بعد تغلبه على كاظمة 104 - 85 في رابع مواجهات الفريقين في الدور النهائي «بلاي اوف» للمسابقة، والتي جمعتهما مساء أمس على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، مسجلا فوزه الثالث تواليا، فيما فاز كاظمة في مباراة واحدة فقط، ليحتفظ «العميد» باللقب للمرة الخامسة تواليا، والـ14 في تاريخه.



حضر نهائي الدوري الممتاز رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس، ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم ونائبه بدر العصيمي، وعضو مجلس ادارة الكويت بلسم الأيوب، وأعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد كرة السلة.



وقد جاء الربع الأول من المباراة النهائية بأفضلية «كويتاوية»، تمكن خلالها الأبيض من الخروج متقدما 20-14.



وفي الربع الثاني واصل لاعبو الكويت من بسط أفضليتهم الهجومية والدفاعية ليوسعوا الفارق مع نهاية النصف الأول من المباراة إلى 15 نقطة(53-38)، وقد شهد النصف الأول من المواجهة حصول محترف الكويت كادي لالان على 3 أخطاء شخصية، مما حد من خطورته في بقية المباراة خشية الخروج المبكر بالأخطاء الخمسة، فيما جاءت تسديدة لاعب الكويت أليكس الغيص في الثانية الأخيرة للربع الثاني ومن قبل خط منتصف الملعب خير تأكيد على أفضلية «العميد» وجاهزيته الذهنية والبدنية للظفر باللقب.



وسعى «البرتقالي» جاهدا إلى العودة في الربع الثالث، لكن ذلك لم يكن متاحا في ضوء الخيارات التكتيكية المحدودة للمدرب الصربي فانيا، وعلى الجهة الأخرى تألق الأميركي ماركوس هانت في الجانب الهجومي موسعا الفارق مع زملائه إلى 19 نقطة (83-64)، في نهاية الربع الثالث، ولم يأت الربع الأخير بجديد، سيطرة «كويتاوية» واجتهاد «كظماوي»، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للكويت.