يحيى حميدان



أدى فريق الكرة بنادي الكويت تدريبه الأول في العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء أمس الأول استعدادا للقاء نواذيبو غدا الجمعة في ذهاب تصفيات الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية العربية.



وكانت الحصة التدريبية الأولى في نواكشوط خفيفة دون أحمال مضاعفة بسبب مشقة الطيران التي استمرت لنحو 18 ساعة من الكويت إلى موريتانيا مرورا بتركيا.



ويتعامل الجهاز الفني لـ «الأبيض» بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك كما يجب مع نوعية ملعب التدريب ذات النجيل الصناعي، وهو ما لم يعتد عليه الفريق الكويتاوي، الأمر الذي يتطلب معه طريقة مختلفة في أداء التدريبات والمباريات.



من جهته، قال رئيس وفد الكويت نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة: معنويات الفريق عالية، ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية تمنحنا الحافز في لقاء الإياب المقرر 8 الجاري.



وبين أن نواذيبو يستحق الاحترام كمنافس صعب، وعلينا خوض المباراتين بتركيز عال.