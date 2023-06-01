يحيى حميدان



يبحث المحترف الألباني لورانس تراشي عن العودة من جديد لتمثيل أحد فرقنا الموسم المقبل بعد رحلة احترافية غير ناجحة مع القادسية.



وقد مثل تراشي «الأصفر» منذ صيف 2019 حتى يناير الماضي، قبل رحيله الى نادي بلقاني بطل الدوري الكوسوفي، والذي لعب معه 10 مباريات صنع خلالها هدفا وحيدا.



وتواصل تراشي (31 سنة) الذي سبق له تمثيل منتخب بلاده ألبانيا في 15 مباراة، مع عدد من مسؤولي أندية الدوري الممتاز للتوقيع مع أحدهم للعودة من جديد للدوري الكويتي.



ولم يحظ تراشي بقبول بعض المسؤولين بسبب مركزه كظهير أيسر لرغبة العديد من المدربين في التعاقد مع لاعبين في مراكز أخرى.