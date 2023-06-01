يعقوب العوضي



يلتقي كاظمة مع الهند الهندي في الـ 12 ظهر اليوم في انطلاق منافسات بطولة الأندية الآسيوية الـ 25 لكرة اليد المقامة في مدينة أصفهان الإيرانية التي تستمر حتى 11 الجاري والمؤهلة لبطولة العالم للأندية «سوبر جلوب 2023 السعودية»، فيما يدشن الكويت مشواره اليوم أيضا بلقاء من العيار الثقيل أمام النجمة البحريني في الـ 4 عصرا.



وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع «الأبيض» حامل اللقب وبطل الخليج، في المجموعة الثانية إلى جانب أندية جونيور الصيني وطشقند الأوزبكي والدحيل القطري وشاهد الإيراني والنجمة البحريني، فيما أوقعت «البرتقالي» ضمن المجموعة الأولى إلى جانب أصفهان فولاذ الإيراني والهند الهندي وعمان العماني والريان القطري.



ويختتم الدور الأول من البطولة 6 الجاري، على أن تأخذ الفرق راحة يوم 7 الجاري، ويقام الدور الثاني 8 منه، إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يقام بنظام المقص، فيما تلعب بقية الفرق مباريات أدوار الترضية.



هذا، وقد استعد الكويت وكاظمة للبطولة جيدا، إذ دخل «العميد» معسكرا خارجيا في العاصمة الصربية بلغراد، اذ ترأس الوفد مدير الفريق سامح الهاجري مع كل أحمد الدويسان إداريا وسعد الشمري وأحمد عبدالرسول منسقين إعلاميين، والمدرب البرازيلي ماركوس أوليفيرا ومساعده تياغو اوليفيرا، إلى جانب 20 لاعبا منهم محترفا الفريق البرتغالي آنخيل هيرنانديز والقطري فرانكيس مارزو، بالإضافة إلى محترفي البطولة البرازيلي فينسيوس ولاعب المنتخب الإستوني ونادي الصليبخات كارل توم.



فيما أقام «السفير» معسكرا في القاهرة، وترأس الوفد أمين الصندوق بالنادي ومدير اللعبة عمر الملا، وضم د.مساعد مفرح مساعد مدير اللعبة والمدير الفني الصربي بوزو رودريك والمدرب وليد سالمين، ومساعده حسين التميمي ومدرب الأحمال عبدالله هادي ومدير المركز الإعلامي د.ناصر الفضلي، إلى جانب 21 لاعبا منهم 5 محترفين هم: محترفا الفريق الثنائي التونسي أنور بن عبدالله ومحمد فراد، وأسامة الجزيري «إعارة من العربي» وحارس منتخب تونس ياسين بلقايد، ولاعب منتخب مصر ونادي سبورتنغ أحمد قاسم، فيما لم تسمح لوائح الاتحاد الآسيوي من تسجيل التونسي يوسف معرف، كونه لعب لأكثر من ناد في الموسم الحالي.