عبدالله قنيص



وجه محقق مخفر شرطة الواحة بضبط وإحضار شخص مجهول كان يستقل مركبة أميركية رباعية بيضاء اللون وذلك على خلفية اتهامه بمطاردة سيدة والاستعراض أمامها وهو ما دفعها إلى أن تصطدم برصيف.



وبحسب مصدر أمني فإن مواطنة من مواليد 1999 تسكن الجهراء تقدمت إلى مخفر الواحة مشيرة الى انها كانت تستقل سيارتها اليابانية مقابل الواحة وإذ بمركبة بيضاء مظللة يقوم قائدها بمطاردتها والانحراف عليها وهو ما تسبب اختلال مقود السيارة من يدها واصطدامها برصيف عند مدخل محطة وقود الدوحة، مؤكدة عدم معرفتها بالمدعى عليه وأن حالة الخوف التي عاشتها لم تمكنها من التقاط رقم الشخص او تصويره بالهاتف النقال، وسجلت قضية.