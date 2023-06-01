محمد الجلاهمة



ألقى رجال شرطة النجدة القبض على 3 وافدين، سوداني من مواليد 1998 وسوري من مواليد 2000 وثالث من مواليد 2005، متلبسين بسرقة الديزل، وذلك على طريق السالمي الكيلو 53 باتجاه الجهراء.



وكانت دورية رصدت توقفا مريبا لتنكر مياه وصهريج مخصص لنقل الديزل، ولدى الاقتراب من موقع التوقف شاهد رجال الأمن قيام الوافدين بتفريغ الديزل داخل حوض كبير ومن ثم إعادة بيعه على مركبات النقل وتم تحويل الوافدين الثلاثة إلى مخفر السالمي على خلفية الاشتباه بسرقة ديزل ومخالفة قانون الإقامة الى جانب التحفظ على أدوات السرقة بما فيها تنكر المياه وهاف لوري كان قائداهما يقومان بالتعبئة وكذلك صهريج مياه.