القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



عاد الزمالك إلى سكة الانتصارات بفوز متأخر على ضيفه طلائع الجيش بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة من المرحلة 23 سجلهما في الدقائق الأخيرة من اللقاء المدافع حسام عبدالمجيد (88) والسنغالي ابراهيما نداي (90+2)، ليرفع رصيده إلى النقطة 50 من 29 مباراة ظل بها في المركز الرابع بجدول الترتيب منتظرا أي تعثر من فريقي فيوتشر (54 نقطة) وبيراميدز (58 نقطة) في المباريات الأخيرة من معترك الدوري المصري لخطف المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد، فيما مني طلائع الجيش بالخسارة الثانية تواليا والـ13 فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير.



وصرح المدير الفني للفريق أوساريو بأنه يثق بشكل كبير في لاعبيه وأنهم فقط يحتاجون بعض الوقت لاستيعاب طريقة اللعب الجديدة.



وكان المدرب الكولومبي قد قرر توقيع عقوبة على مدافعي الفريق محمد عبدالغني ومحمود شبانة قدرها 100 ألف جنيه بسبب التغيب عن التدريبات وادعاء الإصابة كما تتجه إدارة النادي لعرضهما للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما يغادر اليوم مدافع الزمالك محمود الونش إلى ألمانيا للخضوع إلى جراحة الرباط الصليبي.



من ناحية أخرى، كشف رئيس نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي كواليس تراجعه عن الاستقالة بعد الجلسة التي عقدها مع وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي وتم الاتفاق فيها على الحصول على دعم مادي قوي لإحداث طفرة إنشائية ورياضية في النادي، وقال: «لا نحصل على الدعم المالي الكافي مقارنة ببعض الأندية الجماهيرية الأخرى، والوزير تفهم موقفي جيدا».



هذا، وتقام اليوم مباراتان في منتهى الإثارة ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يلتقي في الـ7 مساء حرس الحدود (المركز الأخير بـ16 نقطة) مع أسوان (الـ14 بـ31 نقطة)، كما يلتقي غزل المحلة مع إنبي في الـ9.30 مساء، وتتصارع فرق الإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي وأسوان وغزل المحلة والداخلية على الفوز في المباريات المتبقية من عمر الدوري للابتعاد عن شبح الهبوط والبقاء وسط الكبار، بينما أصبحت فرصة حرس الحدود شبه مستحيلة للبقاء.