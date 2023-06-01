تعاقد نادي برينتفورد الإنجليزي مع الحارس الهولندي ماك فليكن قادما من فرايبورغ الألماني، بصفقة مقدرة بـ 13 مليون دولار أميركي الأربعاء.



وسيوقع فليكن على عقد لأربع سنوات بعد اكمال الأوراق الضرورية لحصوله على تصريح عمل.



وقد يحل الحارس البالغ 29 عاما والذي خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب البرتقالي، بدلا من الإسباني دافيد رايا المرتبط بالانتقال إلى ناد آخر.



وقال مدرب برنتفورد الدنماركي توماس فرانك: «نحن سعداء للتوقيع مع مارك، هو لاعب نوعيته مميزة سيعزز مجموعة حراسنا»، مضيفا يملك خبرة كبيرة وينضم الينا بعد موسمين رائعين مع فرايبورغ الألماني، الذي خاض موسما مميزا في «البوندسليغا»، حيث حل خامسا وتأهل إلى الدوري الأوروبي.



بدأ فليكن مسيرته في هولندا قبل الانتقال إلى ألمانيا، حيث لعب مع ألمانيا آخن، وغرويثر فورث، ودويسبورغ وفرايبورغ، واستهل مشواره مع هولندا في مارس 2022، واحتفظ بنظافة شباكه في 13 مباراة من أصل 34 في الدوري الألماني، ليكون الأفضل في الموسم الماضي.