عواصم - وكالات: تشير التقارير الدولية إلى ان حوالى ثمانية ملايين وفاة تحدث في العالم كل عام بسبب التدخين، وترجح ان يرتفع هذا العدد إلى حوالي 10 ملايين حالة وفاة بحلول عام 2025.وذكرت تقارير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين أن عدد المدخنين في العالم يبلغ أكثر من مليار شخص، كما يعد استهلاك التبغ سادس عامل خطورة من بين الثمانية عوامل التي تهدد بالوفاة في العالم.ويعتبر مرض الانسداد الرئوي المزمن هو ثالث سبب للوفاة في العالم، يتسبب التدخين في وفاة 8 ملايين شخص سنويا، منهم 600 ألف لا يدخنون بينما تسببت كورونا التي أرعبت العالم في وفاة 7 ملايين شخص.