تورونتو ـ أ.ف.پ: تتكشف حاليا في كندا العواقب الوخيمة التي أدى إليها في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 ضعف الاستثمار المزمن منذ سنوات في مجال الصحة النفسية، وهو ما رأى فيه الخبراء «قنبلة موقوتة».والمؤشرات لهذا الوضع كثيرة في خدمات الطوارئ، خصوصا في المدن الكبرى، مع الازدياد الكبير في الاستشارات بالمستشفيات، وارتفاع معدلات الانتحار والإدمان.ويقول بيوغ بورغوندفاغ طبيب الطوارئ في مستشفى ماونت سيناي في تورنتو «إن عدد الشباب الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية والإدمان في كندا يتزايد بإطراد».وفي تورنتو، أصبح الوضع سيئا للغاية لدرجة أن رئيس البلدية السابق جون توري دعا إلى «قمة وطنية للصحة النفسية»، واصفا هذه المشكلات في البلاد بأنها «وباء».وفي الشوارع أو محطات المترو في هذه المدينة الكندية الكبرى والعصرية للغاية التي تشكل واجهة البلاد اقتصاديا وثقافيا، يتجول كثيرون محدقين بنظراتهم في الفراغ، أو هاتفين بكلمات غير مفهومة.وتمتلئ صفحات الصحف بقصص تتعلق مباشرة بالصحة العقلية ومشاكل الإدمان.وفي أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كندا، يقول أكثر من نصف الشباب إنهم يعانون من اضطراب عقلي. وقد زاد الطلب على الخدمات النفسية بنسبة 50%.وفي مواجهة أوجه القصور في الخدمات العامة، تتولى منظمات خيرية المسؤولية، لكنها أيضا غير قادرة على التعامل مع تدفق الأشخاص المتضررين جراء هذا الوضع.ويصف جاك شارلان، من الخط الساخن «إيكوت أنتريد» المخصص للمساعدة النفسية، الوضع بأنه «قنبلة موقوتة». ويقول «سيتعين علينا الاهتمام بالأشخاص الذين يعانون (مشكلات نفسية) والتوقف عن انتظار دخولهم إلى المستشفى».