دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة انتهاء قطاع الشؤون الإدارية من اعداد كشوف التدرج الوظيفي لموظفي الوزارة. وقالت المصادر ان هذه الكشوف تنتظر اعتمادها حاليا من قبل الوزير مطلق أبو رقبة، مشيدة بجهود القطاع في انجاز كشوف التدرج الوظيفي في وقت قياسي. ولفتت الى ان عدد الموظفين الذين شملتهم الكشوف 2900 موظف تدرجوا من فئة إلى فئة وفقا لطبيعة تخصصاتهم.



وفي سياق متصل، تحدثت المصادر عن الانتهاء من تجهيز وإعداد كشوف الدفعة الثانية من مكافآت الأعمال الممتازة تمهيدا لاعتمادها وصرفها لمستحقيها، موضحة ان عدد الموظفين الذين شملتهم الكشوف حوالي 7 آلاف موظف، سيصرف لهم أكثر من 5 ملايين دينار.