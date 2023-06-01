بداح العنزي



كشف مصدر في البلدية، عن أن هناك خطة لإنشاء فريق قانوني استشاري في بلديات المحافظات.



وقال المصدر لـ «الأنباء»، إن الفريق الاستشاري القانوني في كل محافظة يهدف الى منح المحامين الجدد الخبرة القانونية، وذلك حسب طبيعة الأعمال الموكلة لهم، مشيرا إلى أن مدة عمل الاستشاري القانوني بالمحافظة سنة، ويتم نقله إلى مكان آخر. تجدر الإشارة إلى أن فتح باب التعيين لمحامي (ب) في البلدية كان مغلقا منذ 17 عاما إلى أنه تم قبل 9 أشهر الإعلان عن هذه الوظيفة وقبول أوراق 1276 خريجا انطبقت عليهم الشروط، تم قبول 410 منهم بعد اجتيازهم نسبة النجاح 60% والمقابلة الشخصية.