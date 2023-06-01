عواصم - وكالات: أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية فشل إطلاق قمر صناعي مخصص للأغراض العسكرية وسقوط معزز الصاروخ والحمولة في البحر، فيما قال جيش كوريا الجنوبية إنه انتشل أجزاء من مركبة الإطلاق.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن إطلاق الصاروخ (شوليما -1) الجديد الذي يحمل القمر الصناعي فشل بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود.



وقالت الوكالة ان الصاروخ سقط في البحر «بعد أن فقد قوة الدفع بسبب بداية غير طبيعية للمحرك المسؤول عن المرحلة الثانية» من الإطلاق في اعتراف صريح ونادر بفشل تقني في تجربة تجريها كوريا الشمالية.



وأضافت ان الإدارة الوطنية المعنية بالفضاء في بيونغ يانغ تجري تحقيقا لمعرفة «أوجه القصور الخطيرة» والتصرف لتجاوزها قبل إجراء عملية إطلاق ثانية في أسرع وقت ممكن.



وكانت هذه سادس محاولة تقوم بها الدولة المسلحة نوويا لإطلاق قمر اصطناعي، والأولى لها منذ 2016.



وكان من المفترض أن تضع أول قمر اصطناعي للتجسس تطلقه كوريا الشمالية في مداره،



وتسبب الأمر في حالة تأهب وصدور تحذيرات بالإخلاء للسكان لفترة وجيزة في مناطق من كوريا الجنوبية واليابان، وتم بعد ذلك سحب تلك التحذيرات دون الإبلاغ عن مخاطر أو أضرار.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن الجيش نفذ عملية لانتشال ما يعتقد أنها أجزاء من مركبة الإطلاق.



من جهتها، قالت الخارجية اليابانية إن مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أجروا اتصالا هاتفيا نددوا فيه بالإطلاق.



وقال بيان للوزارة «ستبقى الدول الثلاث متيقظة في ظل شعور كبير بأن الأمر على قدر كبير من الخطورة».