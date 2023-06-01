أكدت رئيسة الحملة الوطنية لزراعة المورينغا في الكويت فاطمة الغيث، نجاح حملة (اشتلها بالمجان) في زراعة هذه الشجرة في محافظات البلاد الست.

وقالت الغيث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، إن الحملة نجحت في خطتها هذا العام بتغطية كل المحافظات موضحة أنها مبادرة مجتمعية تهدف إلى توطين شجرة المورينغا ونشر ثقافة الزراعة في كل منزل كويتي.

وأوضحت أن شجرة المورينغا تتمتع بميزات على المستوى الصحي والبيئي والنفسي كونها غنية بالمواد الطبيعية التي ترفع من كفاءة جهاز المناعة علاوة على أنها مصدر للفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.

وذكرت أن بذور الشجرة تم استيرادها من الهند إذ توجد في المناطق الاستوائية جنوب الهند وتتفرع إلى 13 نوعا أساسيا مضيفة أن الكويت لديها المورينغا أوليفيرا المهجن.

وبينت أن استيراداها يأتي لاعتبارات في قيمتها العالية كونها شجرة الحياة أو الشجرة المعجزة فضلا عن أنها تتميز بسرعة النمو في البيئة الصحراوية ولا تحتاج إلى الكثير من المياه وتنتج زهورا تعيش 8 أشهر في العام.

وقالت الغيث إن حملة هذا العام شهدت توزيع 10 آلاف شتلة مجانية وبمشاركة فاقت التوقعات مقارنة بالعام الماضي بمشاركة نحو 35 جمعية تعاونية وجهات أخرى منها شركة ناقلات النفط الكويتية ومركز جابر الثقافي وإدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة والعديد من المدارس وجمعيات النفع العام.

يذكر أن حملة (اشتلها بالمجان) دخلت عامها الرابع بتوزيع إجمالي 40 ألف شتلة مجانية وتهدف إلى توطين وتشجيع زراعة المورينغا في الكويت وتعزيز ثقافة الزراعة في المجتمع.