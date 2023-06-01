الأسبقية في الترشيح للمتخصصين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم ستكون للمسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية ووفقاً لعدة معايير أخرى تنشرها "الأنباء"

أولوية الترشيح للحاصلين على الثانوية العامة فأقل: الذكور يقدم الأكبر سناً والإناث تقدم المطلقة

مريم بندق

أعلنت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن فتح النظام الآلي لتسجيل الكويتيين الباحثين عن العمل والراغبين في التوظيف الحكومي ممن تنطبق عليهم الشروط يبدأ من الساعة الثانية عشرة ودقيقة صباحا من فجر الجمعة 2 يونيو وعلى مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل يوم الجمعة 16 الجاري.



وأوضحت المصادر ان التسجيل وفق شروط عامة هي ألا يقل السن عن 18 عاما، وألا يكون مسجلا في مؤسسة التأمينات «يعمل حاليا أو مؤمن عليه كصاحب عمل أو متقاعد»، ألا يكون مقيدا للدراسة في أي من مدارس وزارة التربية أو معاهد وكليات «التطبيقي» أو الجامعة.

وأما تسجيل الحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب، فيشترط مرور سنة كاملة على الاستقالة من الحكومة أو القطاع العسكري، والالتزام بتحديث البيانات بديوان الخدمة المدنية عند الحصول على مؤهل أعلى.



واستدركت المصادر بقولها: الحالات الممكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب فهي من تجاوز عمره 25 عاما في 16 الجاري، والمتزوج أو المطلق أو الأرمل من الرجال والسيدات.



وبينت أن تسجيل خريجي جامعة الكويت وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الجدد يتم من دون مستندات، مستدركة: أما تسجيل خريجي الجامعات الخاصة والحاصلين على شهادات من الخارج فسيكون من خلال تقديم شهادة المؤهل مصدقة، وشهادة الخبرة لمن يرغب في تسجيلها وصورة من البطاقة المدنية.



وزادت: على أن تتم معادلة المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية العامة من وزارة التعليم العالي، ومعادلة مؤهلات الثانوية العامة والشهادة المتوسطة من وزارة التربية.



وكشفت عن أن الأسبقية في الترشيح ستكون للمتخصصين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم ستكون للمسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية، وللذكور يقدم الحاصل على التقدير الأعلى للمؤهل فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل، وإن تساوى اثنان يقدم الأكبر سنا، فالمتزوج ثم الأعزب.



واختتمت المصادر بالقول: تكون الأسبقية في الترشيح لغير المتخصصين الحاصلين على الثانوية العامة فأقل (بدون تدريب) المسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم الفترة الحالية وللذكور يقدم الأكبر سنا المتزوج فالمطلق والأرمل ثم الأعزب، والإناث تقدم المطلقة تليها الأرملة ثم المتزوجة وبعدها العزباء، وإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل.