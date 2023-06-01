عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان، أن تجديد الإقامة للوافدين وخدمات المجلس الطبي وتخفيف العمل للعاملين في الإدارات المدرسية سيكون التسجيل عن طريق موقع وزارة التربية - الخدمات الالكترونية - منصة الخدمات الإدارية وذلك في إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي القادم 2023 / 2024 م.

جاء ذلك في نشرة اصدرها الوكيل السلطان وتلقت "الأنباء" نسخة منها، حيث حدد خلالها تقديم الخدمات التالية :

-تسجيل طلبات النقل (الداخلي والخارجي ، في الفترة من 2 يناير حتى 31 مارس من كل عام دراسي) .

-تسجيل تظلمات اختبار الوظائف الإشرافية التعليمية.

-تسجيل تظلمات المقابلة الشخصية للوظائف الإشرافية التعليمية.

- الاستعلام عن ترتيب الوظائف الإشرافية التعليمية.

-تسجيل تظلمات الأعمال الممتازة .

-الاستعلام عن البدلات والترقيات والعلاوات الاجتماعية.

-تسجيل البعثات والإجازات الدراسية.

-تجديد الإقامة للوافدين .

-خدمات المجلس الطبي وتخفيف العمل .

واكد السلطان في نشرته على مدراء المدارس الإيعاز لمن يلزم بتوقيع جميع العاملين بالمدرسة من هيئة تعليمية وإشرافية ومحضري العلوم والهيئة الإدارية (بالإطلاع والعلم) بالتسجيل في الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة التربية .