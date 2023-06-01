بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، أقيم صباح اليوم الخميس حفل تكريم نائب الرئيس لقطاع تنمية الموارد البشرية السابق الفريق متقاعد محمد عبدالله إبراهيم ونائب الرئيس لقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات السابق الفريق متقاعد موسى حسين أكبر بمناسبة تقاعدهم، وذلك في رئاسة قوة الإطفاء العام، ونقل لهم شكر وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد على مساهمتهم وعطائهم في تطوير جهاز الإطفاء من خلال مسيرتهم بالعمل، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المقبلة.

وأشاد المكراد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بمسيرة الفريقين المتقاعدين، والتي كان لها الأثر الواضح على تطوير منظومة العمل في جميع القطاعات التي عملوا بها خلال خدمتهم في قوة الإطفاء العام، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

من جانبهما، قدم الفريق متقاعد محمد عبدالله إبراهيم والفريق متقاعد موسى حسين أكبر الشكر والتقدير إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة ورئيس قوة الإطفاء ومنتسبي القوة، على هذا التكريم، مستذكرين روح التعاون والعطاء التي حفلت بها مسيرتهم العملية طوال فترة الخدمة.