من المقرر أن يرحل النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم مع نهاية الموسم الحالي.

وقال المدير الفني للنادي الباريسي كريستوف جالتييه اليوم الخميس إن ميسي سيخوض «آخر مباراة في بارك دي برينس (ملعب سان جيرمان)» بعد غد السبت في المباراة الأخيرة في الدوري الفرنسي التي تجمع بين سان جيرمان وضيفه كليرمونت فوت.

وأضاف جالتييه مشيدا بميسي: «لقد حظيت بشرف تدريب أحسن لاعب في تاريخ كرة القدم»، وأعرب عن أمله في أن يتم استقبال ميسي في الستاد بأحسن شكل ممكن.

وقال جالتييه إن ميسي - 35 عاما - كان دائما جاهزا في هذا العام وكان جزءا مهما من الفريق وكان دائما في خدمة الفريق واللعب.