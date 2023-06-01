قال وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف إن الوزارة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، جهزت 759 لجنة لانتخابات مجلس الأمة 2023 موزعة على 118 مدرسة في جميع محافظات البلاد.

وأوضح القلاف، في تصريح صحافي اليوم الخميس، أن عدد اللجان الانتخابية بالدائرة الاولى بلغ 93 لجنة، في حين بلغ عدد اللجان بالدائرة الثانية 91 لجنة، والدائرة الثالثة 135 لجنة والرابعة 201 لجنة والخامسة 239 لجنة.

وذكر أن عدد أفراد السلطة القضائية المشاركين في العملية الانتخابية بلغ 1157 قاضيا ووكيل نيابة، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارتا الداخلية والتربية وبلدية الكويت وجميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية.