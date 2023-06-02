الأسبقية في الترشيح للمتخصصين مثل التربويين والفنيين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم المسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية ووفقاً لعدة معايير أخرى تنشرها «الأنباء»

أولوية الترشيح للحاصلين على الثانوية العامة فأقل.. الذكور يقدم الأكبر سناً والإناث تقدم المطلقة

مريم بندق

أعلنت مصادر أن فتح النظام الآلي لتسجيل الكويتيين الباحثين عن العمل والراغبين في التوظيف الحكومي ممن تنطبق عليهم الشروط سيبدأ من الساعة الثانية عشرة ودقيقة صباحا من فجر اليوم الجمعة 2 يونيو وعلى مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل يوم الجمعة 16 الجاري.

وأوضحت المصادر أن التسجيل وفق شروط عامة منها: ألا يقل السن عن 18 عاما، وألا يكون مسجلا في مؤسسة التأمينات «يعمل حاليا أو مؤمن عليه كصاحب عمل أو متقاعد»، وألا يكون مقيدا للدراسة في أي من مدارس وزارة التربية أو معاهد وكليات «التطبيقي» أو الجامعة.

أما تسجيل الحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب، فيشترط مرور سنة كاملة على الاستقالة من الحكومة أو القطاع العسكري، والالتزام بتحديث البيانات بديوان الخدمة المدنية عند الحصول على مؤهل أعلى. واستدركت المصادر بقولها: أما الحالات الممكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب فهي: من تجاوز عمره 25 عاما في 16 الجاري، والمتزوج أو المطلق أو الأرمل من الرجال والسيدات. وبينت المصادر أن تسجيل خريجي جامعة الكويت وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الجدد يتم من دون مستندات، مستدركة: أما تسجيل خريجي الجامعات الخاصة والحاصلين على شهادات من الخارج فسيكون من خلال تقديم شهادة المؤهل مصدقة، وشهادة الخبرة لمن يرغب في تسجيلها وصورة من البطاقة المدنية.

وزادت: تتم معادلة المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية العامة من وزارة التعليم العالي، ومعادلة مؤهلات الثانوية العامة والشهادة المتوسطة من وزارة التربية. وكشفت عن أن ترتيب الترشيح للتوظيف منتصف يوليو، وأن الأسبقية في الترشيح ستكون للمتخصصين مثل التربويين والفنيين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم والمسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية، وللذكور يقدم الحاصل على التقدير الأعلى للمؤهل، فإذا تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل، وإذا تساوى اثنان يقدم الأكبر سنا، فالمتزوج ثم الأعزب. واختتمت المصادر بالقول: تكون الأسبقية في الترشيح لغير المتخصصين الحاصلين على الثانوية العامة فأقل (بدون تدريب) المسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم الفترة الحالية، وللذكور يقدم الأكبر سنا المتزوج فالمطلق والأرمل ثم الأعزب، والإناث تقدم المطلقة تليها الأرملة ثم المتزوجة وبعدها العزباء، وإذا تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل.



للكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط .. خريجو الجامعة و"التطبيقي" الجدد دون أوراق.. والجامعات الخاصة و"الخارج" بأربعة مستندات

بدء التسجيل للتوظيف الليلة الساعة 12.01 "فجر اليوم الجمعة"

الأسبقية في الترشيح للمتخصصين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم ستكون للمسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية ووفقاً لعدة معايير أخرى تنشرها "الأنباء"

أولوية الترشيح للحاصلين على الثانوية العامة فأقل: الذكور يقدم الأكبر سناً والإناث تقدم المطلقة



أعلنت مصادر مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن فتح النظام الآلي لتسجيل الكويتيين الباحثين عن العمل والراغبين في التوظيف الحكومي ممن تنطبق عليهم الشروط يبدأ من الساعة الثانية عشرة ودقيقة صباحا من فجر اليوم الجمعة 2 يونيو وعلى مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل يوم الجمعة 16 الجاري.وأوضحت المصادر ان التسجيل وفق شروط عامة هي ألا يقل السن عن 18 عاما، وألا يكون مسجلا في مؤسسة التأمينات «يعمل حاليا أو مؤمن عليه كصاحب عمل أو متقاعد»، ألا يكون مقيدا للدراسة في أي من مدارس وزارة التربية أو معاهد وكليات «التطبيقي» أو الجامعة.وأما تسجيل الحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب، فيشترط مرور سنة كاملة على الاستقالة من الحكومة أو القطاع العسكري، والالتزام بتحديث البيانات بديوان الخدمة المدنية عند الحصول على مؤهل أعلى.واستدركت المصادر بقولها: الحالات الممكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب فهي من تجاوز عمره 25 عاما في 16 الجاري، والمتزوج أو المطلق أو الأرمل من الرجال والسيدات.وبينت أن تسجيل خريجي جامعة الكويت وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الجدد يتم من دون مستندات، مستدركة: أما تسجيل خريجي الجامعات الخاصة والحاصلين على شهادات من الخارج فسيكون من خلال تقديم شهادة المؤهل مصدقة، وشهادة الخبرة لمن يرغب في تسجيلها وصورة من البطاقة المدنية. وزادت: على أن تتم معادلة المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية العامة من وزارة التعليم العالي، ومعادلة مؤهلات الثانوية العامة والشهادة المتوسطة من وزارة التربية.وكشفت عن أن الأسبقية في الترشيح ستكون للمتخصصين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم ستكون للمسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية، وللذكور يقدم الحاصل على التقدير الأعلى للمؤهل فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل، وإن تساوى اثنان يقدم الأكبر سنا، فالمتزوج ثم الأعزب.واختتمت المصادر بالقول: تكون الأسبقية في الترشيح لغير المتخصصين الحاصلين على الثانوية العامة فأقل (بدون تدريب) المسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم الفترة الحالية وللذكور يقدم الأكبر سنا المتزوج فالمطلق والأرمل ثم الأعزب، والإناث تقدم المطلقة تليها الأرملة ثم المتزوجة وبعدها العزباء، وإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل.

بالفيديو.. خطوات تسجيل الراغبين في التوظيف "إلكترونياً"

نشر ديوان الخدمة المدنية خطوات تسجيل الباحثين عن عمل من الراغبين في التوظيف الحكومي إلكترونيا وذلك حسب الفيديو التالي:

أسعار توصيل الشحنات البريدية ابتداءً من 500 فلس للرزمة مع إتمام إجراءات الجمارك والتفتيش بأسرع وقت

نشر مركز التواصل الحكومي تعديلا على أسعار توصيل الشحنات البريدية، موضحا أن أسعار توصيل الشحنات البريدية ستكون ابتداءً من 500 فلس للرزمة، وألغى المركز الأسعار التي أعلنها أمس والتي كانت متدرجة وفق المسافة.

وفيما يلي بيان المركز المعدل :